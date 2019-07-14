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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu

Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekâtı kapsamında; daha önce Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağara içerisinde, 2 adet Doçka uçaksavar mühimmat kutusu (40’lı paket), muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Mağaranın yakınındaki bir sığınakta ise 7,5 kw. jeneratör bulundu. Başka bir bölgedeki mağara içinde ise kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka Uçaksavar silahı ele geçirildi. Komandolar tarafından ele geçirilen mağara, sığınak ve malzemeler kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Teröristlerle sağlanan temas neticesinde biri yaralı toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu." denildi.

Pençe Harekatı'nda, bir mağarada 3 teröristin cesedi bulunmuştu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #pençe harekatı
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