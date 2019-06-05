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Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 40'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 40'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerdi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.​


Kaynak: AA
Etiketler; #pençe harekatı
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