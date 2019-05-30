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Pençe Harekatı'nda patlayıcı ve mayınlar imha ediliyor

Pençe Harekatı'nda, bölgedeki patlayıcı ve mayınlar imha edildi, düzenlenen hava harekatında ise PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe Harekatı'nda patlayıcı ve mayınlar imha ediliyor

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmeye göre, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor.


Komandolar, Hakurk'ta örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra bulunan tuzaklı ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar ile mayınları da imha etmeyi sürdürüyor.

Öte yandan, bilgilendirmeyle birlikte bölgede bulunan el yapımı patlayıcıların fotoğrafları ile kontrollü şekilde imha edilen bir patlayıcının görüntüsü de paylaşıldı.

Zap bölgesine hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan diğer açıklamada ise Pençe Harekatı kapsamında koordineli olarak Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu ifade edildi. 
 


Kaynak: AA
Etiketler; #pençe harekatı
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