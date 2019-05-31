Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedefler vuruldu. MSB tarafından "Bir F-4 uçağımızın Erhaç/Malatya Üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştu. Uçaktan atlayarak kurtulan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleleri bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu kaydedildi.



SAVAŞ UÇAĞINDA HASAR OLUŞTU



MSB tarafından "Bir F-4 uçağımızın Erhaç/Malatya Üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştu. Uçaktan atlayarak kurtulan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleleri bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.



ulusal.com.tr