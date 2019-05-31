banner1005
Muğla'da deprem
Muğla'da deprem
Fikret Orman'dan Abdullah Avcı açıklaması
Fikret Orman'dan Abdullah Avcı açıklaması
İran'dan Suriye için önemli öneri
İran'dan Suriye için önemli öneri
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Pençe Harekatında Irak'ın kuzeyine hava harekatı! F-4 uçağında hasar oluştu

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedefler vuruldu. MSB tarafından "Bir F-4 uçağımızın Erhaç/Malatya Üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştu. Uçaktan atlayarak kurtulan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleleri bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı

Pençe Harekatında Irak'ın kuzeyine hava harekatı! F-4 uçağında hasar oluştu

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

SAVAŞ UÇAĞINDA HASAR OLUŞTU

MSB tarafından "Bir F-4 uçağımızın Erhaç/Malatya Üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluştu. Uçaktan atlayarak kurtulan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleleri bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pençe harekatı #ırak #zap
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.