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Pençe Harekatında teröristlerle çatışma: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Pençe Harekatında teröristlerle çatışma: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. 

Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu."

ulusal.com.tr

Etiketler; #pençe harekatı #ırak #pkk #msb #Milli Savunma Bakanlığı
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