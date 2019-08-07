Pençe Harekatında teröristlerle çatışma: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu."
ulusal.com.tr
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.