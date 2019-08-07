Pençe Harekatında teröristlerle çatışma: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.



MSB'nin açıklaması şöyle:



"Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.



Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu."



ulusal.com.tr