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Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" açıklaması yaptı

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."

ulusal.com.tr

Etiketler; #pençe harekatı #kandil #hakurk #haftanin #avaşin #basyan
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