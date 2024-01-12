Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde beş askerin şehit olduğunu açıkladı. Öte yandan 12 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde beş askerin şehit olduğunu açıkladı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi.

- Değerli Basın Mensupları, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Saygılarımızla,
# Pençe Kilit Operasyonu # çatışma şehit
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