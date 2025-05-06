Pençe-Kilit Operasyonu’nda yeni başarı: Mağara temizlendi

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, teröristler tarafından barınma amacıyla kullanılan bir mağara daha temizlendi. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 7 bin 500 adet 12.7 mm Doçka makinalı tüfek ve Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 6 bin 480 adet 5.45 mm piyade tüfeği mühimmatı, 2 bin 200 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, bin 600 adet 5.56 mm piyade tüfeği mühimmatı, 100 adet 81 mm havan mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet geri tepmesiz top mühimmatı, 20 adet antipersonel mayın, 19 adet piyade tüfeği şarjörü, 5 adet silah üstü/el dürbünü, 2 adet lazermetre, 200 adet fünye, 500 adet elektrolit, 1 adet radyo, 1 adet powerbank, 1 adet kulaklık, çeşitli ebatlarda doküman ve dürbün çantaları yer alıyor.”