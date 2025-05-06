Pençe-Kilit Operasyonu’nda yeni başarı: Mağara temizlendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin barınma ve saklanma amacıyla kullandığı bir mağaranın daha temizlendiğini duyurdu. Ayrıca yapılan açıklamada, mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.
MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu, teröristler tarafından barınma amacıyla kullanılan bir mağara daha temizlendi. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler arasında 7 bin 500 adet 12.7 mm Doçka makinalı tüfek ve Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 6 bin 480 adet 5.45 mm piyade tüfeği mühimmatı, 2 bin 200 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, bin 600 adet 5.56 mm piyade tüfeği mühimmatı, 100 adet 81 mm havan mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet geri tepmesiz top mühimmatı, 20 adet antipersonel mayın, 19 adet piyade tüfeği şarjörü, 5 adet silah üstü/el dürbünü, 2 adet lazermetre, 200 adet fünye, 500 adet elektrolit, 1 adet radyo, 1 adet powerbank, 1 adet kulaklık, çeşitli ebatlarda doküman ve dürbün çantaları yer alıyor.”
Kaynak: İhlas Haber Ajansı