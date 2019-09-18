Suudi Arabistan'ın Aramco rafinerilerine yapılan saldırının yankıları sürüyor. Amerika'nın bu yöndeki beklentisine rağmen Suudi Arabistan saldırılardan resmen İran'ı sorumlu tuttuğuna dair açıklama yapmadı. İran ise İsviçre üzerinden ABD'ye nota gönderdi "Her türlü girişimine yanıt verileceği" belirtildi.

Suudi Arabistan Aramco petrol rafineleri saldırılarını İran'ın yaptığını resmen açıklamadı.



ABD ise açıklama için Arabistan'ı zorluyor.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan'ın saldırılardan İran'ı sorumlu tutması halinde müttefiklerini savunmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.



Amerikalıların ve İsraillilerin baskılarına rağmen Suudiler net bir şekilde saldırıların sorumlusunu İran olarak açıklamadı. Suudilerin temkinli yaklaşımlarının ardında üç temel neden yatıyor.



Suudiler İran ile girişecekleri bir savaştan ve bölgesel krizden çekiniyor.



Körfez Ülkeleri, Suudi Arabistan'a bölgesel bir krize ya da savaşa neden olmaması için baskı yapıyor.



Suudi Arabistan'da büyük bir Şii nüfus var. Suudi yetkililer İran ile yapılan bir savaşta ülke içinde kargaşa çıkmasından endişe ediyor.



İran ise kendisine yöneltilen suçlamalar ve tehditlere karşı İsviçre Büyükelçiliği üzerinden ABD'ye verdiği protesto notası gönderdi.



ABD'nin suçlamaları reddedilerek, Aramco tesislerine saldırının İran tarafından gerçekleşmediği ifade edildi.



Notada, "ABD'nin İran'a yönelik her türlü girişimine yanıt verileceği" belirtildi.



Öte yandan Mike Pence Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile bir araya geldi. İkili Bahreyn'e Patriot satışı konusundaki anlaşmayı imzaladı.



Pence, Bahreyn'in bölgenin güvenlik ve istikrarına ciddi katkı sağladığını dile getirdi.



Bahreyn Veliaht Prensi, Pence ile görüşmesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da kabul edilmişti.



ulusal.com.tr