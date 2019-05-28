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"Pençe Operasyonu" ne anlama geliyor? Fahri Erenel, operasyonun önemini anlattı

Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları, TSK'nın hedefinde... Bu kamplardan biri Hakurk, yani örgütün Kandil'e çıkış kapısı. TSK'nın Pençe Operasyonu neyi amaçlıyor, devamı gelecek mi? Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel ile konuştuk. Operasyon sadece Hakurk kampıyla sınır kalmayacak ve genişleyecek...

"Pençe Operasyonu" ne anlama geliyor? Fahri Erenel, operasyonun önemini anlattı

Gece yarısı büyük bir titizlik ve dikkatle yapılan "Pençe Operasyonu" ne anlama geliyor?

Dağlık bir bölge olan Hakurk, hassa bir bölge. PKK'lılar buradan Şemdinli bölgesini kullanarak Türkiye'ye sızma girişiminde bulunuyordu. Ancak, TSK'nın bölgede kurduğu 11 üs bölgesinden sonra sızma girişimleri azaldı. 

Hakurk aynı zamanda Kandil'e açılan kapı.  1.5 yıl önce bölgeye başlatılan operasyonda 25-30 kilometre derinlikte güvenlik sağlandı. Aynı zamanda kaçakçılığa da büyük darbe indirildi.

Pençe Operasyonu'nun devamı gelebilir. Yani örgütün diğer kampları da temizlenecek. Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, operasyonun önemini anlattı. 

Amaç PKK'nın varlığına son vermek ve sızma girişimlerini sıfıra indirmek.

PKK sadece Türkiye değil Irak ve İran'ı da tehdit ediyor.

Pençe operasyonunda komandolar gece yarısı indirme yaptı. Özel birlikler adım adım PKK'lıların izinde. 

Peki, yeni askerlik sistemi bu başarılı operasyonları olumsuz etkiler mi?



HABER: LALE DELİDAĞ
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr



 

Etiketler; #ırak #pkk #tsk #hakurk
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