Hakurk'taki PKK'ya yönelik yürütülen Pençe Operasyonu'nda milli silah sistemleri öne çıkıyor. Operasyon kapsamında ilk kez kullanılan yerli "Bora" balistik füzeleri hedefleri tam isabetle vurdu. Atak helikopterleri da komandoların ilerlediği güzergahlardaki terör yuvalarını dağıtıyor. Yerli İHA ve SİHA'lar da komandoların eli ayağı konumunda. Uzmanlara göre, bünyesinde birçok ilki barındıran operasyon Türk ordusunun gücünü ortaya koyuyor.

-Türk Ordusu Pençe Operasyonuyla, Irak'ın kuzeyini bölücü terör örgütü PKK'ya dar ediyor. Operasyonda kullanılan milli unsurlar da göz kamaştırıyor.



"Bora" balistik füzeleri operasyon kapsamında ilk kez kullanıldı. Bora ile terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Bora'nın yanı sıra yerli üretimler arasında yer alan Kasırga ve Obüsler de kara destek atışlarıyla komandolara yardımcı oluyor. Bora ve Kasırga füzelerini ROKETSAN üretti.



Havada ise Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş jetleri ile Atak helikopterleri var. Jetler ve Atak helikopterleri ile mağara ve sığınaklar tek tek imha ediliyor.



Operasyona katılan komadanlar ise Milli Piyade Tüfeğini kullanıyor. Üstün özelliklere sahip MPT'ler Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretildi.



Operasyonda İnsansız Hava Araçları ile Silahlı İnsansız Hava Araçları da kullanıyor. İHA ve SİHA'lar operasyona katılan askerlerin eli ve ayağı oluyor.



Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, devam eden operasyonu Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Pekin, operasyonun Türkiye'nin çıkarlarına yaradığı gibi İran ve Irak'ın da güvenliğine fayda sağladığını belirtti.





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