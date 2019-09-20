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Pendik yangınında kundaklama şüphesi! İstanbul Valiliğinden ilk açıklama

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada Pendik yangını ile ilgili gözaltına alınan zanlının terör örgütü ile bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini açıkladı

Pendik yangınında kundaklama şüphesi! İstanbul Valiliğinden ilk açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün 17.46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na "Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli şahıs" ihbarı yapıldığı, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli şüpheli şahsın, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, amatör kameralar tarafından görüntülenen şüphelinin, ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edildiği dile getirilerek, "Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliyle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir." denildi.

Etiketler; #aydos ormanı #pkk #terör örgütü #İstanbul Valiliği #Pendik orman yangını
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