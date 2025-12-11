Pendik'te facia! 2 katlı binada çıkan yangında 3 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralı

İstanbul Pendik'te gece saat 02.00 sularında iki katlı bir binada çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Olayda durumu ağır olan 3 çocuk hayatını kaybederken, 1 çocuğun tedavisi sürdürülüyor.

Yangın, gece saat 02.00 civarında, Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, Umman Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın bir dairesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı.

Yangın ihbarının alınmasının ardından adrese hızla polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye birimleri yangına müdahale ederken, olay yerindeki vatandaşların yardımıyla durumu ağır olan çocuklar binadan çıkarılarak hastaneye ulaştırıldı.

3 ÇOCUK KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu ağır olan 3'ünün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Durumu ciddiyetini koruyan diğer 1 çocuğun ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde, yangının çıktığı sırada çocukların annesinin evde bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pendik yangın
