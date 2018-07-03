Pentagon: Türkiye'nin iki F-35 uçağı Arizona’daki üste

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Hava Kuvvetleri Yarbay Robert Manning, 21 Haziran’da Türkiye’ye teslim töreni yapılan iki adet F-35 uçağının, Türk pilotlarıyla teknik bakım ekibinin eğitimi için Arizona eyaletindeki bir üsse götürüldüğünü açıkladı.

Amerika'nın Sesi Radyosu'nun (VOA) haberine göre, Manning gazetecilere yaptığı açıklamada, F-35 uçaklarının şu anda, eğitim faaliyetlerine katılacak Türk pilotlar ve bakım görevlileriyle birlikte Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde olduğunu belirtti.



Eğitimler tamamlanana kadar uçakların Amerika’nın himayesi altında kalacağını ifade eden Manning, bu sürecin de genelde 1-2 yıl sürdüğünü anlattı.



Pentagon sözcüsü, F-35’lerin Luke Hava Üssü’ne üretici savunma şirketi Lockheed Martin tarafından taşındığını söyledi ve "Muhtemelen bir - iki ay daha uçmayacaklar. Şu anda uçuş akademisindeler" dedi.



Yarbay Manning, F-35 programına katılan diğer tüm ortak ülkelerin de Luke Hava Üssü’nde olduğunu kaydetti.



Kongre’de F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemeye yönelik girişimler hakkında da Manning, "Bakanlık (Pentagon) teklif edilen yasal düzenlemeyle ilgili yorum yapmayacak. Bir değişiklik olana kadar, Türk pilotlar ve bakım görevlileri eğitimlerine devam edecekler" dedi.