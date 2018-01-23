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Pentagon'dan 'PYD/YPG' açıklaması

Pentagon Suriye'nin kuzeydoğusundaki PYD/YPG unsurlarının Afrin'e hareket etmesi durumunda ABD'nin desteğini kaybedeceğini açıkladı

Pentagon'dan 'PYD/YPG' açıklaması

 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye’nin kuzeydoğusundaki PYD/YPG unsurlarının Afrin’e hareket etmesi durumunda ABD’nin desteğini kaybedeceğini açıkladı.

Kamışlı bölgesinden PYD/PKK konvoylarının Afrin’deki PYD/YPG militanlarına destek vermek için harekete geçtiği haberleri üzerine AA muhabirine konuşan Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD’nin PYD/PKK’nın paravanı SDG ile ilişkisinin komuta ve kontrol şeklinde olmadığını dolayısıyla böyle bir hareketlilik konusunda bir şey diyemeyeceğini ifade etti.

Galloway, “Biz DEAŞ’a karşı operasyon yapan kuvvetlere eğitim, tavsiye ve destek sağlıyoruz. Sahadaki güçlere emirler vermiyoruz. Bu bizim ilişkimiz değil. Eğer özellikle DEAŞ’a odaklı olmayan bir tür askeri operasyon yaparlarsa koalisyonun desteğini kaybederler.” dedi.
Galloway Suriye haritasında kuzey doğuyu göstererek şöyle devam etti:

“Diyelim ki buralarda bir yerdeki (kuzeydoğu Suriye) bir YPG birliği, ‘artık DEAŞ ile mücadele etmeyeceğiz Afrin’deki kardeşlerimizi desteklemeye gideceğiz’ derse artık o zaman kendi başlarına kalırlar. Artık bizim ortaklarımız olamazlar”

Galloway, bu durumun sadece YPG için geçerli olmadığını aynı şekilde Suriye’nin güneyindeki El Tanif bölgesinde de aynı durumun söz konusu olduğunun altını çizdi.

Binbaşı Galloway,  Suriye’de ortaklarına verdikleri silahların sadece DEAŞ ile mücadele için olduğunu başka amaçlarla kullanılması durumunda ABD’nin adım atacağını ifade etti. 

Galloway, “Ekipmanların DEAŞ dışında bir amaçla kullanıldığını tespit ettiğimiz takdirde yardımları kesmek dahil uygun adımları atarız.” şeklinde konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #pentagon
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