ABD'den F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmasıyla ilgili resmi açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada Bakanlık ile Kongre'nin konuyla ilgili işbirliği içinde olduğu kaydedildi.

F-35 raporu Amerikan kongresinde. Resmi açıklama Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews (Mayk Andrivs)'tan geldi.



Pentagon Sözcüsü, açıklamasında, "ABD Savunma Bakanlığı, Savunma Bütçesinin gerektirdiği F-35 raporunu, kararını vermesi için Kongreye sunmuştur. Bu konuda Bakanlık, Kongrenin tüm sorularını cevaplamak için yakın iş birliği içinde olacaktır" ifadelerini kullandı.



Andrews, raporun içeriğine ve bundan sonraki sürece ilişkin ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını kaydetti.



Dış politika uzmanları ABD'nin art arda Türkiye ile ilişkilerini iyileştirecek adımlar attığına dikkat çekiyor. PKK liderlerinin başına para ödülü konması, Fethullah Gülen dosyasının ABD Adalet Bakanlığı tarafından incelenmesi ve son olarak F-35'lerin satışının önündeki engellerin kaldırılması gibi hamleler ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini düzeltme çabası olarak yorumlanıyor.



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