Pentagon sustu, uydular konuştu: ABD Üslerinde 228 bölge yerle bir!

Washington Post ve CNN tarafından yürütülen geniş kapsamlı uydu analizleri, Batı Asya’daki ABD askeri varlığına dair çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu: İran saldırılarının yarattığı tahribat, Pentagon’un resmi açıklamalarının çok ötesinde.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşları tarafından yayımlanan uydu analizleri, İran’ın bölgedeki ABD üslerine verdiği hasarın boyutlarını gün yüzüne çıkardı. Washington Post’un 100’den fazla uydu görüntüsü üzerinden yaptığı incelemeye göre; hangarlar, kışlalar ve radar sistemleri dahil olmak üzere tam 228 askeri unsur imha edildi ya da ağır hasar aldı. Pentagon’un sunduğu verilerle çelişen raporlar, ABD ordusunun personellerini korumak için sivil binalara taşınmak zorunda kaldığını gösteriyor.

UYDU ANALİZLERİNDEKİ ÇARPICI VERİLER

Washington Post, Avrupa Birliği’nin Copernicus uydu sistemini kullanarak gerçekleştirdiği karşılaştırmalı analizde, İran’ın "nokta atışı" kabiliyetini tescilledi.

Toplam Kayıp: 217 yapı (hangar, kışla, depo) ve 11 kritik askeri sistem (radar, hava savunma, iletişim).

Vurulan Üs Sayısı: Kuveyt, Bahreyn, BAE, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak olmak üzere toplam 6 ülkede 16 farklı üs hedef alındı.

Stratejik Körlük: Saldırıların özellikle radar sistemlerini hedef alması, bölgedeki ABD ve müttefik hava savunma ağında ciddi bir "körleşmeye" yol açtı.
 

ASKERLER OTEL VE OFİSLERE TAŞINDI

New York Times’ın Mart sonu verilerine dayandırdığı habere göre, üslerin "personel barındırmak için fazla tehlikeli" hale gelmesi ilginç bir lojistik değişikliğe yol açtı. Hasar gören üslerdeki personel, güvenlik gerekçesiyle çevre şehirlerdeki sivil otellere ve ofis binalarına yerleştirildi.

Tahran yönetimi, bu durumu "ABD askerlerinin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması" şeklinde nitelendirerek Washington’u uluslararası arenada köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

