Pentagon'dan Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama
ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Amerikalı vatandaş Ayşenur Eygi'nin Batı Şeria'daki protesto sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili İsrail ordusuna yönelik ciddi endişelerini dile getirdiği ifade edildi.
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Açıklamada, “Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Amerikalı vatandaş Ayşenur Eygi'nin sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu konusundaki ciddi endişesini dile getirdi.” denildi.
Austin’in Gallant’tan, “Batı Şeria'da faaliyet gösterirken İsrail güçlerinin angajman kurallarını yeniden gözden geçirmeye çağırdığı” belirtilen açıklamada, ayrıca Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve bölgedeki düşmanlıkların azaltılmasını güvence altına alan bir ateşkes anlaşmasına varılmasının öneminin yinelendiği kaydedildi.