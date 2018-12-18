Pentagon'dan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin açıklama geldi. Sözcü Albay Rob Manning, "Türkiye ile tüm konularda koordinasyon içindeyiz." dedi.

Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning, ABD Savunma Bakanlığının günlük basın brifinginde konuştu.



"Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili geçen hafta yaptığınız 'kabul edilemez' açıklamasının halen arkasında mısınız?" sorusuna, "Evet" diye yanıt verdi.



Ancak daha sonra Manning bu yanıtı açıklığa kavuşturmak üzere yazılı bir açıklama paylaştı.



Albay Manning, açıklamasında, Türkiye ve Amerika'nın koordinasyon içinde olduğunu söyledi.



Manning, Pentagon'un geçen hafta yaptığı açıklamanın, o günün şartlarına göre olduğunu ancak sahadaki şartların değiştiğini belirtti.



Pentagon, geçen hafta yaptığı ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik muhtemel harekatını "kaygı verici" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.



ulusal.com.tr