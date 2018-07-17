O yılları hatırladı, 68 gençlik harekatinin eylemlerini anlattı.
Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Amerikan ordusuna bağlı 6'ncı Filo askerlerinin 1968 tarihinde denize dökülmesinin yıl dönümünde konuştu. Perinçek, 18 Temmuz 1968'in heycan veren hikayesini paylaştı...
Perinçek, o yıllarda eylemlere öncülük eden Fikir Kulüpleri Fedarasyonu'nun genel başkanlığını yapıyordu.
Vatan Partisi Lideri, 50 yıl önceki eylemin artık daha anlamlı olduğunu söyledi.
ulusal.com.tr
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