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Perinçek 68'in eylemlerini anlattı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 6. Filo eyleminin yıldönümünde konuştu. 18 Temmuz 1968 tarihinde ABD askerlerini nasıl denize döktüklerini anlatan Perinçek, o eylemin artık daha anlamlı olduğunu söyledi.

Perinçek 68'in eylemlerini anlattı
O yılları hatırladı, 68 gençlik harekatinin eylemlerini anlattı. 

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Amerikan ordusuna bağlı 6'ncı Filo askerlerinin 1968 tarihinde denize dökülmesinin yıl dönümünde konuştu. Perinçek, 18 Temmuz 1968'in heycan veren hikayesini paylaştı... 

Perinçek, o yıllarda eylemlere öncülük eden Fikir Kulüpleri Fedarasyonu'nun genel başkanlığını yapıyordu. 

Vatan Partisi Lideri, 50 yıl önceki eylemin artık daha anlamlı olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr
 
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