Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 100 bin imzanın toplanmasının çözümünün 'E-Devlet' üzerinden imza toplanması olduğunu söyledi

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Perinçek, açıklamasında 100 bin imza ile ilgili, "100 bin imzanın toplanmasına ilişkin çözüm E-Devlet'tir." dedi.



Perinçek'in açıklamalarından öne çıkanlar

"Erken seçime karşı değiliz, hazırız. Biz sürecin işleyişine karşıyız, hukuki değil."

"Uyum yasalarının uygulanması mümkün olmayacak."

"Seçime hukuki düzen olmadan, hukuk çiğnenerek gidiliyor."

"Vatandaşın haklarının gasp edildiği bir sürece gidiyoruz."

"100 bin imzanın toplanmasına ilişkin çözüm E-Devlet'tir."

"Hukuku çiğneyerek Türkiye'yi 24 Haziran'a götürüyorlar. "

"Hükümet korku ve telaş içinde Türkiye'yi çözümsüzlüğe itti."

"24 Haziran'da Türk Milleti olağanüstü dönemde büyük çözümünü hayata geçirecektir."

"Türkiye'ye buradan devrimci çözümlerle çıkacak. Vatan Partisi, zor dönemlerin partisidir."