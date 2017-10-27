Türkiye'nin müttefikleri kim? Toprak bütünlüğü bölgesel birlik olmadan korunabilir mi? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katıldığı HaberTürk yayınında bu konular tartışıldı.
Konuşmacılar, Türkiye'nin Irak, İran, Rusya ve Suriye ile yaptığı işbirliğini değerlendirdi.
Perinçek "bölgesel birlik olmadan vatan savunması olmaz" dedi, Kurtuluş Savaşı'ndan örnek verdi.
ulusal.com.tr
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katıldığı programda gündem Suriye ve Irak'taki gelişmelerdi. Konuşmacılar, Türkiye'nin Rusya, İran ve Irak ile işbirliğini değerlendirdi. Oldukça ateşli tartışmaların yaşandığı programda Perinçek Kurtuluş Savaşı'ndaki müttefiklik denkleminden örnekler verdi.
Türkiye'nin müttefikleri kim? Toprak bütünlüğü bölgesel birlik olmadan korunabilir mi? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katıldığı HaberTürk yayınında bu konular tartışıldı.
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