Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yönelik sosyal medya üzerinden iftira ve hakaretlerde bulunan yaklaşık 100 kişi hakkında, yasal süreç başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Vatan Partisi ve Perinçek'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin, "davaların sonuna kadar arkasında olacağız" dedi.

24 Haziran seçimleri ve sonrası Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e, sosyal medyadan iftira ve hakaret içerikli saldırılar yapıldı.



Seçimlerin ardından Vatan Partisi harekete geçti, Perinçek'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin, konuyla ilgili bilgi verdi.



Aytekin, sosyal medyada tespit ettikleri yaklaşık 100 kişi hakkında hukuki süreç başlattı.



Dava süreciyle ilgili Ulusal Kanal'a konuşan Mehmet Nuri Aytekin, iftira ve hakaretlerin çok fazla ve ağır olduğunu söyledi.



Ceza sürecine gidildiğini belirten Aytekin, açılan davaların arkasında olduklarını vurguladı.



HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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