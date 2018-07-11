banner982
Metro inşaatında kaza! 1 işçi öldü
Metro inşaatında kaza! 1 işçi öldü
Dink cinayeti davasında tahliye kararı
Dink cinayeti davasında tahliye kararı
TSK'dan son dakika açıklaması
TSK'dan son dakika açıklaması
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası

Perinçek'e hakaret davaları

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yönelik sosyal medya üzerinden iftira ve hakaretlerde bulunan yaklaşık 100 kişi hakkında, yasal süreç başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Vatan Partisi ve Perinçek'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin, "davaların sonuna kadar arkasında olacağız" dedi.

Perinçek'e hakaret davaları

24 Haziran seçimleri ve sonrası Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e, sosyal medyadan iftira ve hakaret içerikli saldırılar yapıldı. 

Seçimlerin ardından Vatan Partisi harekete geçti, Perinçek'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin, konuyla ilgili bilgi verdi. 

Aytekin, sosyal medyada tespit ettikleri yaklaşık 100 kişi hakkında hukuki süreç başlattı.

Dava süreciyle ilgili Ulusal Kanal'a konuşan Mehmet Nuri Aytekin, iftira ve hakaretlerin çok  fazla ve ağır olduğunu söyledi. 

Ceza sürecine gidildiğini belirten Aytekin, açılan davaların arkasında olduklarını vurguladı. 

HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #doğu peinçek #vatan partisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.