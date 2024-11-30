Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek HTŞ'nin Halep saldırısını yorumladı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HaberTürk TV’de katıldığı programda, terör örgütü HTŞ’nin Halep’e yönelik saldırılarını değerlendirdi. Perinçek, HTŞ terör örgütünün bölgedeki saldırılarını İsrail ve ABD’nin çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.
Perinçek, HTŞ’nin saldırılarını “İsrail-Suriye savaşı” olarak tanımladı. “HTŞ, İsrail’in ve dolaylı olarak ABD’nin piyonu. Halep’e giren güç aslında İsrail’dir” ifadelerini kullanan Perinçek, bu savaşın ABD ve İsrail açısından kaybedileceğini savundu.
"ABD VE İSRAİL CEPHESİ KARŞISINDA DİRENME BLOKU"
HTŞ’nin yanı sıra ABD ve İsrail’in bölgedeki stratejik ortakları olan PKK/PYD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın da bu cephede yer aldığını belirten Perinçek, karşılarında ise Suriye, Rusya, İran, Filistin, Lübnan ve diğer bölge ülkelerinin bulunduğunu dile getirdi.
"TÜRKİYE DOĞRU TARAFI SEÇMEK ZORUNDA"
Türkiye’nin bu savaşta tarafsız kalamayacağını ifade eden Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Ya İsrail ve HTŞ’nin yanında yer alacağız ya da bölge ülkelerinin oluşturduğu direnme cephesinde olacağız” dedi. ABD’nin Doğu Akdeniz’deki askeri üslerinin Türkiye’yi hedef aldığını vurgulayan Perinçek, güney sınırında da HTŞ ve PKK/PYD tehdidinin büyüdüğüne dikkat çekti.
"KAZANAN TARAFTA OLMALIYIZ"
Türkiye’nin geleceği için direnme cephesine katılmasının şart olduğunu belirten Perinçek, “Masada sadece savaşı kazananlar güçlü oturabilir. Türkiye, İsrail ve ABD’nin kaybedeceği bir cephede yer almayacak. Bölge ülkeleriyle işbirliği yaparak kazanan taraf olacağız” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek terör örgütü HTŞ'nin Halep saldırısını değerlendiriyor:— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) November 30, 2024
"Bu savaş ön cephede İsrail-Suriye savaşıdır. HTŞ İsrail’in dolaylı olarak ABD’nin piyon kuvvetidir."
"Halep’e giren HTŞ değil İsrail’dir. Hiç kimse sevinmesin. Bu savaşı ABD ve… pic.twitter.com/utjdGZTety