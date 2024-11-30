Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek HTŞ'nin Halep saldırısını yorumladı

Perinçek, HTŞ’nin saldırılarını “İsrail-Suriye savaşı” olarak tanımladı. “HTŞ, İsrail’in ve dolaylı olarak ABD’nin piyonu. Halep’e giren güç aslında İsrail’dir” ifadelerini kullanan Perinçek, bu savaşın ABD ve İsrail açısından kaybedileceğini savundu.

"ABD VE İSRAİL CEPHESİ KARŞISINDA DİRENME BLOKU"

HTŞ’nin yanı sıra ABD ve İsrail’in bölgedeki stratejik ortakları olan PKK/PYD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın da bu cephede yer aldığını belirten Perinçek, karşılarında ise Suriye, Rusya, İran, Filistin, Lübnan ve diğer bölge ülkelerinin bulunduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE DOĞRU TARAFI SEÇMEK ZORUNDA"

Türkiye’nin bu savaşta tarafsız kalamayacağını ifade eden Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Ya İsrail ve HTŞ’nin yanında yer alacağız ya da bölge ülkelerinin oluşturduğu direnme cephesinde olacağız” dedi. ABD’nin Doğu Akdeniz’deki askeri üslerinin Türkiye’yi hedef aldığını vurgulayan Perinçek, güney sınırında da HTŞ ve PKK/PYD tehdidinin büyüdüğüne dikkat çekti.

"KAZANAN TARAFTA OLMALIYIZ"

Türkiye’nin geleceği için direnme cephesine katılmasının şart olduğunu belirten Perinçek, “Masada sadece savaşı kazananlar güçlü oturabilir. Türkiye, İsrail ve ABD’nin kaybedeceği bir cephede yer almayacak. Bölge ülkeleriyle işbirliği yaparak kazanan taraf olacağız” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.