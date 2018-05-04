Sorgulayan da, yargılayan da "Perinçek için bir imza da benden" dedi. Apo'yu yargılayan hakim Turgut Okyay ile sorgulayan komutan Hasan Atilla Uğur, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görev başındaydı. Perinçek için imza atan bir diğer isim de Prof. Dr. Sina Akşin oldu.

Apo'yu yargılayan da sorgulayanda Perinçek için imza çağrısı yaptı.



Abdullah Öcalan'ı sorgulayan komutan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve yargılayan hakim Turgut Okyay Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için seçim kuruluna gitti.



Uğur, eşiyle birlikte gittiği seçim kurulunda vatandaşlara çağrı yaptı.



Prof. Dr. Sina Akşin de Perinçek için "“Bir imza da benden” dedi.



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