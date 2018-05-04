Muharrem İnce'den Deniz Baykal'a ziyaret
Muharrem İnce'den Deniz Baykal'a ziyaret
Acil! 'Şifrelerinizi hemen değiştirin'
Acil! 'Şifrelerinizi hemen değiştirin'
'Cumhuriyet için Perinçek' dedi
'Cumhuriyet için Perinçek' dedi
Hafta sonu başlıyor, bir hafta sürecek
Hafta sonu başlıyor, bir hafta sürecek

Perinçek için 100 bin imza: Apo'yu yargılayan da sorgulayan da "Perinçek" dedi

Sorgulayan da, yargılayan da "Perinçek için bir imza da benden" dedi. Apo'yu yargılayan hakim Turgut Okyay ile sorgulayan komutan Hasan Atilla Uğur, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için görev başındaydı. Perinçek için imza atan bir diğer isim de Prof. Dr. Sina Akşin oldu.

Perinçek için 100 bin imza: Apo'yu yargılayan da sorgulayan da "Perinçek" dedi

Apo'yu yargılayan da sorgulayanda Perinçek için imza çağrısı yaptı.

Abdullah Öcalan'ı sorgulayan komutan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve yargılayan hakim Turgut Okyay Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için seçim kuruluna gitti. 

Uğur, eşiyle birlikte gittiği seçim kurulunda vatandaşlara çağrı yaptı.

Prof. Dr. Sina Akşin de Perinçek için "“Bir imza da benden” dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #terörle mücadele #abdullah öcalan #Hasan Atilla Uğur #Sina Akşin #turgut okyay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.