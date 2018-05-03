Milliyetçileri devrimcileri birleştiren Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e eski baro başkanları ve milletvekilleri de destek verdi. Açıklamalarda vatan vurgusu ön plana çıktı.

Vatan Partililer, vatandaşları seçim kurullarına taşımak için canla başla çalışırken, önemli isimler de Doğu Perinçek için çağrı yaptı.



Denizli eski Baro Başkanı Av. Tuncer Yılmaz, bir hukukçu olarak ilk önce iktidarın 100 bin imza şartını eleştirdi.



CHP'li olan Yılmaz, Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için çağrı yaptı.



Türkiye çapında en yüksek tercihli oyla milletvekili olan Dr. Ali Su da Perinçek için "Evet" dedi.



91 yılında Doğru Yol Partisi'nden milletvekili olan Ali Su, seçim kurulunda imza verecek.





ulusal.com.tr