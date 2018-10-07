"Ekonomik krize karşı üreten Türkiye" diyen Vatan Partisi düzenlediği dayanışma toplantılarında kalka "Krizin çözüm yollarını ve üretim ekonomisine nasıl geçileceğini" anlatıyor. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen toplantılara vatandaşın ilgisi yoğundu.

Vatan Partisi, Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ve Aydınlık Gazetesi adım adım Türkiye'yi geziyor, ekonomik krizin çözüm yollarını anlatıyor.



İlk durak İstanbul Gaziosmanpaşa'ydı. Toplantıda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuştu.



Sistemin çöktüğünü söyleyen Perinçek, zorlukların paylaşarak, üreterek çözüleceğini vurguladı.



Toplantı sonunda çok sayıda vatandaş Vatan Partsi'ne katıldı. Rozetleri Vatan Partisi Lideri Perinçek ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen taktı.



Etkinliklerin bir diğer adres Avcılar'dı.



Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ve Aydınlık Gazetesi'nin düzenlediği Ekonomik krize çözüm paneline Avcılar Belediyesi ev sahipliği yaptı.



Görev Vakfı Başkanı Mustafa Pamukoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı panelin konuşmacıları Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İktisat Profesörü Esfender Korkmaz ve ekonomist Uğur Civelekti.



"Kriz yok" diyen hükümete tepki gösterildi. Çözüm olarak üretim ekonomisine işaret edildi, komşularla ilişkilerin düzeltilmesi gerektiği vurgulandı.



Toplantıların bir ayağı da İzmir'deydi. Vatan Partisi Genelsekreteri Utku Reyhan, kriz döneminde emekçilerin haklarını koruyacaklarını söyledi.



Utku Reyhan ekonomik krize karşı Türkiye'nin çıkış rotası çizdi.



Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Dr. Rifat Mutlu, hükümetin ülkeyi tek başına yönetemeyeceğini söyledi.



HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN- ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ -GÖKNUR ÖZER

KAMERAMAN: BÜLENT ÜNAL- AKIN KARA

ulusal.com.tr