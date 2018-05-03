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Perinçek mesaisi başlıyor: Vatan Partisi, 4-9 Mayıs için durmadan çalışıyor

İlçe seçim kurulları yarın 100 bin imza için mesaiye başlıyor. Vatan Partililer, adayları Doğu Perinçek için dur durak bilmeden çalışıyor. İstanbul'da çalışmalar son günde de tüm hızıyla devam etti. Birçok ilçede yüzlerce araç ilçe seçim kurullarına servis yapacak. Vatan Partililer umutlu ve kararlı.

Perinçek mesaisi başlıyor: Vatan Partisi, 4-9 Mayıs için durmadan çalışıyor
İlçe seçim kurullarında Doğu Perinçek mesaisi başlıyor.

Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için seferberlik başlatan partililer, İstanbul'u ayağa kaldırdı. Bu görüntüler Üsküdar'dan...

İstanbul'daki çalışmanın merkezlerinden biri de İstiklal Caddesi oldu. Çalışmanın başında ise partinin İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel vardı.

Önsel, Vatan Partisi'nin  Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için kurulan imza filosundan da bahsetti. Binlerce araç, imza için seçim kurullarına gidecek yurttaşlara ulaşım imkanı sağlayacak

Öncü Gençlik yöneticisi Uğur Aykaç da gençlere çağrı yaptı..

Adaylık sürecinde tartışılmasa da yükselen dolar ve ekonomideki sıkıntılar seçmenlerin birinci gündemi. 

ulusal.com.tr
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