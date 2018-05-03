İlçe seçim kurullarında Doğu Perinçek mesaisi başlıyor.
Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için seferberlik başlatan partililer, İstanbul'u ayağa kaldırdı. Bu görüntüler Üsküdar'dan...
İstanbul'daki çalışmanın merkezlerinden biri de İstiklal Caddesi oldu. Çalışmanın başında ise partinin İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel vardı.
Önsel, Vatan Partisi'nin Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için kurulan imza filosundan da bahsetti. Binlerce araç, imza için seçim kurullarına gidecek yurttaşlara ulaşım imkanı sağlayacak
Öncü Gençlik yöneticisi Uğur Aykaç da gençlere çağrı yaptı..
Adaylık sürecinde tartışılmasa da yükselen dolar ve ekonomideki sıkıntılar seçmenlerin birinci gündemi.
ulusal.com.tr
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