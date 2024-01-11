Perinçek Sözleşmeli Erlerin Sorunlarını Gündeme Taşıdı! "Kahramanlarımızın Yanındayız"

Milli Savunma Bakanlığı'nın, "Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamına Dair Yönetmeliğine" göre 7 yıl görev yapan Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmaları kararlaştırılmıştı. Ancak, 7 yıllık hizmet süresini doldurmasına rağmen kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları tamamlanmayan çok sayıda Sözleşmeli Erbaş ve Erler Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti.

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin atamalarının yapılmaması sorununu gündeme getiren Perinçek, "Sonuç almadan bu mücadeleyi bırakmak yok. Milletimize güveniyoruz" dedi.

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerle birlikte açıklama yapan Perinçek şunları ifade etti:

- Kahramanlarımızla birlikteyiz. Sözleşmeli Er görevini yapmış, canını vatanımız için, Cumhuriyetimiz için ortaya koymuş kahramanca mücadele etmiş gazilerimizle birlikte aziz Türk Milleti'ne sesleniyoruz. Kahraman kardeşlerimiz, 7 yıl boyunca cephelerde, en ön saflarda, kurşunların üzerine koşarak görev yapmışlardır. Şimdi de iş hayatındaki görevlerini sürdürmek, evlerine ekmek götürmek, çocuklarına bakmak için atamalarını beklemektedirler. Bazı düzenlemelerin yapılmasına ve kanunların çıkarılmasına rağmen söz konusu arkadaşlarımızın atamaları yapılmadı. Hem kamuda hem de özel sektörde bu arkadaşlarımızdan daha güvenilir bir emekçi var mıdır? Mehmetçiklerimizi iş ile buluşturmak hükümetimizin ve hepimizin en kutsal görevidir. 7 yıllık görev süresini tamamlayan Mehmetçiklerimize kendi memleketlerinde iş bulmak, Türk Devleti'nin, Türk İş insanında en birinci görevidir. Sonuç almadan bu mücadeleyi bırakmayacağız. Sonuç alacağız çünkü Milletimize güveniyoruz. Milletimizin yüreğinde Mehmetçiğe, gaziye verilen değeri çok iyi biliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin de bu sorumluluğu yerine getireceği ümidini taşıyoruz.

SÖZLEŞMELİ ERLERİN SORUNLARI NELER?



Doğu Perinçek: "Kamuda, özel sektörde bu arkadaşlarımızdan daha güvenilir, daha liyakatli bir kişi göstersinler bana. Onlar görevleri için canlarını ortaya koymuşlar."#Canlı izlemek için -> https://t.co/eple4hLQU3 pic.twitter.com/ibng21TzNb — Ulusal (@ulusalkanal) January 11, 2024

Sözleşmeli Erler adına açıklama yapan Yunus Yıldım ise şunları ifade etti:

- Bizlere bu fırsatı verdiği için Sayın Doğu Perinçek'e teşekkür ediyoruz. Bizleri burada en güzel şekilde ağırladınız ve sesimiz oldunuz. Bizler 7 yıl boyunca ülkemizin hak ve menfaatleri için terörle mücadele başta olmak üzere her türlü görevde bulunmuş Sözleşmeli Er, Mehmetçikleriz.12 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de Sözleşmeli Er yönetmeliği yayımlanmasına rağmen kanunla görevlendirilmiş olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı herhangi bir açıklama yapmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın atamalara ilişkin çalışmalara başlamasını talep etmekteyiz.

SÖZLEŞMELİ ERLERİN SORUNLARI NELER?



Yunus Yıldırım: "Devlet büyüklerimize sesleniyoruz, bizlerin daha fazla mağdur olmasına izin vermeyin. İnanıyoruz ki devlet büyüklerimiz sesimizi duyacak, Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla görev yapan Türk Milletinin bağrından çıkan, bu… pic.twitter.com/kirLrywFk4 — Ulusal (@ulusalkanal) January 11, 2024