Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli'ye Çin ziyaretindeyken yanıt verdi: 15 Temmuz gecesi hangi delikte saklandın önce onu açıkla!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli'nin 100 bin imza açıklamalarına yanıt verdi.Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "100 bin imza verenlerde FETÖ incelemesi yapılsın" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Çin'den yanıt verdi."Bahçeli milleti fişleyemez, millet Bahçeli'yi fişlemiştir" diyen Perinçek, "15 Temmuz gecesi Bahçeli hangi delikte, hangi kuytu köşelerde saklanıyordu önce onu açıklasın" dedi.Perinçek'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:"Devlet Bahçeli'nin fişi kalabalık. 15-16 Temmuz'da da fişlendi. 15 Temmuz'da hangi delikteydi? Biz onu göremedik. Bu millet Bahçeli'yi FETÖ darbesine karşı öne çıkamadığını, kuytularda saklandığını fişe yazdı.ABD, TSK ve Vatan Partisi'ni etkisiz hale getirmek için Silivri duvarlarını ördüğünde de fişe yazıldı. Bahçeli o zaman 'Darbeciler yargılansın' diyerek fişlendi. Bahçeli o kumpasta da fişlendi.Bir diğeri sözde Ermeni Soykırımı yalanı... Biz Avrupa'da yürüyüşler yaparken, AİHM'de mücadele ederken, soykırım yalanını çiğnerken Bahçeli bizi arkadan çelmelemeye çalıştı. Orada da fişlendi. Biz Ermeni Soykırımı yalanına karşı AİHM'de zafer kazandığımız duruşmaya çıktığımız gün, Bahçeli MHP'nin Avrupa Konseyi'ndeki üyelerine 'Duruşmaya katılmayacaksınız' talimatı verdi. Orada da fişlendi..."