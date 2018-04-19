Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 24 Haziran'da planlanan baskın erken seçim kararını değerlendiriyor.

Perinçek'in açıklamasından öne çıkan satırlar:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin İstanbul il merkezinde düzenlediği basın açıklamasında, Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli ikilisinin erken seçim ilanını değerlendiriyor.Perinçekdedi."Tayyip Erdoğan-Devlet Bahçeli ikilisi, 24 Haziran’da erken seçim kararı aldıklarını açıkladılar.Bu, bir erken seçim kararı değildir, bir darbe kararıdır.Bu, bir darbe girişimidir.Çünkü Tayyip Erdoğan’ın ve Devlet Bahçeli’nin erken seçim kararı alma ve erken seçimin tarihini belirleme yetkileri yoktur. Bu yetki, Anayasa tarafından TBMM’ye verilmiştir (77. MADDE).Erdoğan-Bahçeli ikilisi, “erken seçim kararı aldıklarını” söyleyerek TBMM’nin yetkisini gasp etmeye kalkmışlardır.Bu uygulamanın, hukukî açıdan 15-16 Temmuz Darbe girişimiyle bir farkı bulunmuyor. Her iki girişim de, sonuç olarak TBMM’nin yetkilerine el koyma girişimidir. Birisi silahla, diğeri mafyalaşan siyasal sistemi kullanarak.Şu anda TBMM’nin kararlaştırdığı bir erken seçim yok. Ama Vatan Partisi dışında herkes, Erken Seçim Darbesini benimsemiş gözüküyor. Bu durumda TBMM yok sayılmaktadır.Vatan Partisi, milletin egemenliğini TBMM eliyle kullandığı demokratik süreçleri hayata geçirmek için görev başındadır.Erken seçim önerisinin 24 Nisan 2018 Salı günü Meclis’te görüşüleceği açıklandı. O gün kabul edilip 25 Nisan 2018 günü Resmi Gazete’de yayımlansa, geriye 60 gün kalıyor.Anayasa’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17. maddesi ile Anayasa’ya eklenen Geçici Madde 21/A’ya göre; “Bu kanunun yayım tarihinden itibaren en geç altı ay içinde TBMM, bu kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği...kanuni düzenlemeleri yapar” denilmektedir. Bu Kanunun kabulüne ilişkin halk oylamasının sonuçları 28 Nisan 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Başka deyişle 2017 Ekim ayı sonuna kadar bu yasal düzenlemelerin yapılmış olması gerekirdi. Kamuoyunda “Uyum Yasaları” diye bilinen bu düzenleme, -bırakınız altı ayı- aradan bir yıl geçmesine rağmen halen yapılmamıştır. Yasal düzenleme yok iken nasıl seçim kararı alınacak, nasıl seçime gidilecektir?Erdoğan’ın hemen ardından YSK Başkanı, yaptığı açıklamada, “24 Haziran’da yapılacak seçimlere hazırız. Seçim takvimini TBMM kararından sonra açıklayacağız” diyor. Henüz “uyum yasaları” çıkmamış. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterme koşulları henüz belli değil. Ortada hukukî düzen yok. Bunu nasıl yapacaklar?Dahası Anayasa’nın 67. maddesinin son fıkrasına göre, “Seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmü var.Anayasa’ya eklenen Geçici Madde (21/H) ile bu seçimlerde uygulanmayacağı, yani altı ay içinde çıkarılması zorunlu olduğu halde halen çıkarılmayan “Uyum Yasaları”nın, seçim sürecinin başlamasından sonra çıkarılsa dahi uygulanacak olması karşısında seçim takvimi nasıl hazırlanacak ve nasıl uygulanacaktır?Anayasanın öngördüğü Uyum Yasaları çıkartılmadı.Seçimin hukukî düzeni yok, fakat seçime gidiliyor. Hukuku yapılmadan seçim kararı alınamaz.Uyum Yasaları düzenlenmediği için, siyasal partilerin ve vatandaşların temel siyasal haklarını kullanma olanakları bulunmuyor.“Önce Seçim Kararı alırız, sonra hukukunu getiririz” anlayışı hukuk dışıdır. Önce hukukî düzen konur, hakkın kullanılması koşulları fiilen oluşturulur. Ondan sonra seçim kararı alınır.Hukuk varsa, seçim vardır.Hukuk yoksa, yapılan iş hukukun dışındadır.Paldır küldür seçim olmaz, darbe olur!Anayasa ve Seçim Yasalarının öngördüğü sürelerin bir anlamı var. Bu süreler, siyasal partilerin ve vatandaşların haklarını kullanabilmeleri için tanınan sürelerdir. Bu süreler ancak olağanüstü durumlarda kısaltılabilir, keyfi olarak daraltılamaz. Bu sürelerin neredeyse ortadan kaldırılması, aslında siyasal partilerin ve vatandaşların siyasal haklarının zedelenmesi, hatta yok edilmesidir. Hiçbir düzenleme, hakkın ortadan kaldırılması boyutunda olamaz.İki ay beş gün sonra sandığa gidilmesi durumunda siyasal partiler nasıl ön seçim yapacaklar?24 Haziran’da Erken Seçim Kararı, siyasal partilerin ön seçim yapma hakkını ve olanağını ortadan kaldırmaktadır. Bu durumda siyasal partilerin milletvekili adaylarının lider mafyaları tarafından tayin edilmesi zorunlu kılınmaktadır. Zaten mevcut ekonomik ve siyasal sistem, siyasal partilerde demokratik işleyişe olanak vermiyor, hele iki ayda seçim dayatmasıyla ön seçim kaldırıldığı için parti içi demokrasi bütünüyle yok edilmektedir. Bu durumda Erken Seçimde milletvekili seçilmesinin önü kapatılıyor, lider piyonlarının önü açılıyor. İki ayda Erken Seçim kararı, meclisin lider mafyalarından oluşmasına hizmet etmektedir.Parti içi demokrasi bütünüyle ortadan kaldırılmakta, mevcut siyasal sistem, mafyalaşmaktadır.Daha Anayasanın öngördüğü Uyum Yasaları çıkartılmadı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçilme ve seçme hakkının somut olarak kullanılması olanağı bulunmuyor.Uyum Yasası çıkartılmadan Erken Seçim kararı alınması durumunda, Anayasanın vatandaşa tanıdığı 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Çünkü şu anda Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imzanın nasıl toplanacağına ilişkin bir düzenleme yok. Düzenleme olmadığı için anayasal hak da kullanılamaz durumdadır.Uyum Yasasının Erken Seçim kararından sonra çıkartılması, durumu kurtarmaz. Önce hakkın fiilen var olması gerekir. Ondan sonra seçime gidilebilir."