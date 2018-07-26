banner982
Akar'dan net mesajlar
Akar'dan net mesajlar
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
Milyonlarca emeklinin beklediği para bugün yatıyor
Milyonlarca emeklinin beklediği para bugün yatıyor
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti

Perinçek'ten Yunanistan'a taziye mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan ve çok sayıda can kaybının yaşandığı orman yangını sonrası taziye yazısı gönderdi. Mesajda 'Türk milleti ve Vatan Partisi olarak Yunanistan’ın yanındayız' ifadeleri kullanıldı.

Perinçek'ten Yunanistan'a taziye mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında 80'i aşkın kişinin ölümüne yol açan orman yangını dolayısıyla Yunanistan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a taziye mesajı gönderdi.

Perinçek'in mesajı şu şekilde:

“Sayın Aleksis Çipras,
Yunanistan Başbakanı,
Yunanistan’ın Atina şehrinde 23 Temmuz günü meydana gelen yangını büyük bir
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Faciada hayatını kaybedenlerin yakınları başta
olmak üzere tüm Yunan halkı ve devletine başsağlığı diliyoruz.
Türk milleti ve Vatan Partisi olarak Yunanistan’ın yanındayız. Yunan Milletinin bu
facia karşısında kenetlenerek acıların üstesinde geleceğine inancımız tamdır.”

Etiketler; #Perinçek #vatan partisi #yunanistan #Atina
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.