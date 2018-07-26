Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan ve çok sayıda can kaybının yaşandığı orman yangını sonrası taziye yazısı gönderdi. Mesajda 'Türk milleti ve Vatan Partisi olarak Yunanistan’ın yanındayız' ifadeleri kullanıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında 80'i aşkın kişinin ölümüne yol açan orman yangını dolayısıyla Yunanistan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a taziye mesajı gönderdi.



Perinçek'in mesajı şu şekilde:



“Sayın Aleksis Çipras,

Yunanistan Başbakanı,

Yunanistan’ın Atina şehrinde 23 Temmuz günü meydana gelen yangını büyük bir

üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Faciada hayatını kaybedenlerin yakınları başta

olmak üzere tüm Yunan halkı ve devletine başsağlığı diliyoruz.

Türk milleti ve Vatan Partisi olarak Yunanistan’ın yanındayız. Yunan Milletinin bu

facia karşısında kenetlenerek acıların üstesinde geleceğine inancımız tamdır.”