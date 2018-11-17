Ankara'da büyükelçilik açmak isteyen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerde önemli bir gelişme yaşandı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Cha Kon İl, Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Büyükelçi İl, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Temasların ardından ilk kez Ulusal Kanal'a konuşan İl "İlişkilerin giderek gelişeceğine güveniyoruz" dedi.

Ankara'da büyükelçilik açmayı hedefleyen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin temasları hızlandı.



Ankara-Pyongyang hattında önemli gelişmeler yaşanıyor.



İki ülke ilişkilerinin temeli Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Pyonyang temaslarıyla başlamıştı. Perinçek, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Kim Il Sung ile 1993 ve 2001 yılında iki görüşme yaptı. Son görüşmede Kim Il Sung Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının önemine değinmişti. Perinçek de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer'e Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin talebini iletmişti. Arından iki ülke ilişkilerinin temeli 15 Ocak 2001 tarihinde Pekin’de imzalanan Mutabakat Zaptı ile atıldı.



Bu tarihten itibaren Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne, Kuzey Kore’nin Sofya Büyükelçiliği ise Türkiye'ye akredite oldu. Ancak iki ülkenin başkentlerinde büyükelçilik henüz açılmadı. Bu kapsamda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Sofya Büyükelçisi Cha Kon İl Türkiye'de önemli temaslarda bulundu.



Cha Kon İl, önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le İstanbul'da yemekte bir araya geldi. Yemekte önemli mesajlar verildi.



Yemeğin ardından Büyükelçi Cha Kon İl, bu konuda Vatan Partisi'ne güvendiklerini belirtti. Perinçek ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'ya giden İl, iktidar partisi ile önemli temasta bulundu. Büyükelçi, AKP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.



Büyükelçi Cha, AKP ile yaptığı görüşmeden sonra ilk açıklamayı yine Ulusal Kanal'a yaptı. Sözcü Gazetesi Foto Muhabiri Yavuz Alatan’ın ‘Pyongyang’ sergisine katılan Büyükelçi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.



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