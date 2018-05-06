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Perinçek’e imza desteği gün geçtikçe artıyor

Başkentlilerin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e imza desteği gün geçtikçe artıyor. Ankara halkı Perinçek’e imza için seçim kurullarına akın ediyor. İmza barikatını yıkmak için huzurevinden dahi gelenler var. İşte 7’den 70’e Başkentten imza görüntüleri...

Perinçek’e imza desteği gün geçtikçe artıyor

Perinçek için huzurevinden geldiler. Sanata sahip çıkmak için “Vatan Partisi” dediler…

Vatan Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek’e Ankara halkının desteği gün geçtikçe artıyor. 7’den 70’e tüm yurttaşlar Ankara’da seçim kurullarına akın ediyor.

Başkentte Ankara Batı Adliyesi ve Gölbaşı Adliyesi dışında yurttaşlar merkez seçim kurulunun bulunduğu Sıhhiye’ye de akın ediyor.

İmza desteğine gelenler arasında CHP'liler de dikkat çekiyor. 

Huzur evinde yaşayan yurttaşlar da Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek için seçim kuruluna geldi.

Strazburg caddesinde bulunan ilçe seçim kurullarına sanatçılar da akın etti.

İlçe seçim kuruluna gelenler arasında Türk Dil Biliminin önde gelen isimleri arasında yer alan yazar Kemal Ateş de vardı.


HABER: GÜRKAN DEMİR-HASRET KAYA
KAMERA: UĞUR MARANGOZ-BARIŞ YURTTERİ
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek
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