Perinçek’ten 1 Mayıs mesajı: İşçi sınıfı bu sürece damga vuracak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yaptığı açıklamada, Türk milletinin emekçilerin öncülüğünde birleşeceğini ve milli demokratik devrimini tamamlayacağını söyledi.

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Perinçek’ten 1 Mayıs mesajı: İşçi sınıfı bu sürece damga vuracak
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Perinçek, bu sürece işçi sınıfının damga vuracağını belirterek, “1 Mayıs'ın anlamı bugün, milletin birleşmesi ve devrimini tamamlama kararlılığıdır. Bu yürüyüşe emekçiler önderlik edecek” dedi.

Vatan Partisi lideri, Türkiye'nin tarihsel devrim sürecine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Türk milleti 1876’dan bu yana, 1908 devriminden Atatürk devrimine ve bugüne kadar süregelen bir devrimler zinciriyle şekillenmiştir. Bugün ise Türkiye, sadece terörden arınmış bir ülke olma yolunda değil; aynı zamanda halkıyla, devletiyle, milletiyle yeniden birleşme sürecindedir.

Her 1 Mayıs’ta milletler, emekçileriyle birlikte kendi iktidar mücadelelerini sürdürür. Türkiye de bugün, milli demokratik devrimini tamamlama yolunda kritik bir eşiğe gelmiştir."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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