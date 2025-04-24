Perinçek’ten 24 Nisan mesajı: “Soykırım kararı tarihçinin değil mahkemenin işidir”

1915 tehcirinin yıl dönümünde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) "Ermeni Soykırımı" iddialarını çürüten Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’a özel açıklamalarda bulundu.

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Perinçek’ten 24 Nisan mesajı: “Soykırım kararı tarihçinin değil mahkemenin işidir”
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Perinçek, Osmanlı Devleti’nin 24 Nisan 1915’te aldığı tehcir kararını ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “24 Nisan Ulusal Anma Günüdür” açıklamasını değerlendirdi.

Perinçek, 24 Nisan’ın aynı zamanda Çanakkale kara savaşlarının başladığı tarih olduğuna dikkat çekerek, Osmanlı’nın tehcir kararını Ermeni çetelerinin Çanakkale ile doğu cephesi arasındaki lojistik hatları kesmesi üzerine aldığını ifade etti.

“24 Nisan 1915, kara savaşlarının başladığı tarih. O gün Osmanlı Devleti tehcir kararı aldı çünkü Ermeni çeteleri, doğu ile Çanakkale cephesinin bağlantısını kesiyordu.”

ABD ve Ermenistan'dan bu yıl 24 Nisan hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını vurgulayan Perinçek, AİHM’de kazanılan davalara dikkat çekti.

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde üç ayrı dava kazandık. Mahkeme, ‘1915 olayları Yahudi Soykırımı’na benzer bir suç değildir’ dedi. Dolayısıyla ortada mahkeme kararı yoksa, soykırım da yoktur.”

Perinçek, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın geçmişte yaptığı bir açıklamaya atıfta bulunarak, "soykırım" iddialarının esasen Batılı emperyalist devletler tarafından ortaya atıldığını söyledi.

“Paşinyan, bu suçlamaların dışardan geldiğini söylemişti. İngiliz, Fransız ve Amerikan emperyalizmi bu iddiaların kaynağıdır.”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 24 Nisan’ı "ulusal anma günü" ilan etmesine de tepki gösteren Perinçek, Fransa Anayasa Konseyi’nin bu konuda net bir karar aldığını hatırlattı.

“Macron, Fransa’nın Anayasa Mahkemesi kararlarını çiğniyor. Fransız Meclisi’nin aldığı soykırımı tanıma kararı, Anayasa Konseyi tarafından iptal edildi.”

Soykırım iddialarının tarihçilerin değil, mahkemelerin alanına girdiğini belirten Perinçek, "Soykırım bir tarih değil, hukuk kavramıdır" dedi.

“Tarihçiler olayları inceler ama soykırım olup olmadığına mahkemeler karar verir. Türk devleti bu konuda yanlış yapıyor. Bu mesele tarihçilere havale edilemez.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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