Perinçek’ten ABD ve KKTC çıkışı: Dostluk namluyla olmaz

Perinçek, Türkiye Basın Federasyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump’ın Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından gelen açıklamalara değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu ile Trump buluşmasından sonra açıklamalar yapıldı. Yunanistan’ın Ege kıyılarına, Dedeağaç’tan başlayarak, Kıbrıs’a yapılan yığınaklar sevgi göstergesi mi? Eğer gerçekten dostluk varsa o zaman bu namlular neden? Kıbrıs’ta önemli bir askeri yığınak söz konusu. Trump’ın stratejisi net: Doğu Akdeniz’e odaklanmak."

Perinçek, Doğu Akdeniz’de yeni gerilimlerin yaşanabileceğini söyledi ve bölgedeki donanma hareketliliğine dikkat çekti.

"Türkiye son yıllarda İran, Rusya ve Filistin gibi dostlarını küstürdü. Bu yalnızlaşmanın bedelini ödüyoruz. KKTC’nin tanınması için fırsatlar vardı ama Atlantikçi politikalar yüzünden bu fırsatlar değerlendirilemedi. Bugün Doğu Akdeniz’de donanma tatbikatları yapılıyor. Bu bölgede sıcak gelişmelere hazırlıklı olunmalı."

Gazetecilerin "terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili sorularını da yanıtlayan Perinçek, silah bırakan PKK üyeleri için yeni bir model önerdi:

"Öcalan cesur bir adım attıysa biz de millet ve devlet olarak cesur olmalıyız. Geleneğimizde isyanını bitirenlerin devlete entegre edildiği örnekler var. Bugün de benzer bir süreci yürütmeliyiz. Mücadele artık silah bırakanlarla bırakmayanlar arasında. Silah bırakanlara af benzeri bir uygulama yapılabilir."

Perinçek, CHP'nin sokak hareketleriyle Öcalan’ın çağrısının karşı karşıya geldiğini belirtti. ABD ve İsrail’in PKK’nın silah bırakmasını istemediğini söyledi:

"Amerika ve İsrail, PKK’nın silah bırakmasını istemiyor. Sokak hareketleri PKK’ya adeta bir devlet vadediyor. Öcalan’ın çağrısıyla bu hareketler karşı karşıya geldi. PKK'nın silah bırakması ancak bölgemizdeki uluslararası dengeler içinde çözülebilir. CHP ise Atlantik'in ayrılıkçı çizgisini destekliyor. İç cephede birlik şart. Öcalan’ın çıkışı iç cephenin güçlenmesine hizmet ediyor."