Perinçek’ten Amedspor’a Süper Lig tebriği: "Bu başarı Milletimizin başarısıdır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TFF 1. Lig'deki mücadelesini başarıyla tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Amedspor için tebrik mesajı yayımladı. Perinçek, Diyarbakır temsilcisinin bu başarısını "milli birlik" vurgusuyla selamladı.

İşte açıklama metninin tamamı:

"Sayın Nahit Eren, Amedspor Başkanı. Değerli Başkanımız, Amedspor kulübümüzün Süper Lig’e çıkma başarısını, bütün milletimiz sevinçle karşıladı. Bu sevinci Vatan Partisi olarak yürekten paylaşıyoruz. Amedspor’un başarısı, yalnız bir spor başarısı değil, Türkiyemizin bağımsızlığı, birliğimiz ve kardeşliğimiz adına, Türkiyemizin başarısıdır, bütün milletimizin başarısıdır ve Diyarbakır halkımızın başarısıdır."

‘SÜPER LİG’E YENİ BİR CENTİLMENLİK KATACAK’

"Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Amedspor Kulüp Yönetimiyle, sporcusuyla ve taraftarıyla Süper Lig’e yeni bir heyecan, yeni bir centilmenlik katacak, yeni başarılara imza atacaktır. Amedspor’un başarısı, Türkiyemizin Devlette ve Millette Bütünleşme süreci açısından da, tarihî değer taşıyor. Futbol sahalarındaki dostluk, İstanbul ve İzmir’den Erzurum ve Diyarbakır’a kadar bütün milletimizin tarihten gelen ortak değerlerine ve duygularına yeni katkılarda bulunacaktır."

‘DİYARBAKIR’IMIZIN ERDEMLERİYLE GELİYOR’

"Amedspor, Süper Lig’e Diyarbakırımızın erdemleriyle, efendiliğiyle, enerjisiyle, kardeşlik bilinciyle, azim ve çalışkanlığıyla geliyor. Ne mutlu Türk Futboluna! Bu açıdan Türkiyemizin bütün tribünleri, heyecan ve sevgiyle Amedspor’u alkışlayacağı günleri bekliyor. Futbolda asıl galibiyet, atılan gollerde değil, yeşil çimenlerin üzerine dökülen terde, milletçe azim ve kararlılığımızı pekiştiren mücadele ve centilmenlik ruhundadır."

‘TÜRK DE BİZİZ KÜRT DE BİZİZ’

"Amedspor’un başarısından güç alarak bütün dünyaya sesleniyoruz: Türk de biziz Kürt de biziz, Hepimiz Türk milletiyiz! Beş yaşına kadar çocukluğu Diyarbakır’da geçmiş bir arkadaşınız olarak, başta Siz Amedspor yöneticilerine, sporcu kardeşlerime ve yürekleri sevgi dolu taraftarlarımıza candan sevgi ve saygılarımı yolluyorum."