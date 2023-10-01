Perinçek'ten Ankara'daki Terör Saldırısı Hakkında Açıklama: "ABD Patlamanın Sorumlusudur, Arkasındaki Kuvvettir"

Ankara'daki patlamanın ardından siyasilerden mesajlar geldi. En sert açıklamayı Vatan partisi Genel Başkanı Doğur Perinçek yaptı. Terörle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirten Perinçek, AYM'nin HDP’yi kapatmadığı için bugünkü patlamadan sorumlu olduğunu söyledi. Saldırının arkasında da ABD'nin olduğuna vurgu yaptı.

"Topkeyün Mücadele Gerekir"

Meclis'in açılacağı gün yapılan terör saldırısı siyasilerden gelen peş peşe mesajlarla kınandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önemli mesajlar verdi:

- Türkiye belediyelerde partilerde destekçileri geziyor mücadele edilmediği gözüyor parti kapatılmadı.

Perinçek, saldıran AYM'yi sorumlu tuttu. Gerekçelerini açıkladı. Perinçek "AYM sorumlu HDP'yi kapatmadığı için hükümet kararlı değil." ifadelerini kullandı.



Terörle mücadelenin topyekûn olması gerektiğinin altını çizdi.

millet ve devletçe olur



Perinçek, saldırının arkasında ABD'nin olduğunu açıkladı, hükümetin tavizlerini eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesaj paylaştı. "Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. " ifadelerini kullandı.



Geçmiş olsun dileğinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise polislere teşekkür etti, "Rabbim milletimize tekrarını yaşatmasın" notunu düştü.



