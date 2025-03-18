Perinçek'ten Çanakkale Zaferi mesajı: "Çanakkale Zaferi Fırat'ın doğusundaki zafere esin kaynağı olacak"

Perinçek, 110 yıl önceki tarihi zaferi hatırlatarak, Türk milletinin emperyalist güçlere karşı verdiği mücadelenin önemini vurguladı.

“110 yıl önce bugün, emperyalist donanmalara karşı Türk topçularının, mayın döşeyen silahlı kuvvetlerimizin ve Türk denizcilerinin destansı direnişiyle Çanakkale Boğazı’nda büyük bir zafer kazanıldı. Çanakkale Deniz Zaferi, dünya tarihindeki devrimci süreçlere yeni bir sayfa açtı.”

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, günümüzde de tehditlerin sürdüğünü belirterek, Doğu Akdeniz ve Suriye’nin kuzeyine dikkat çekti:

“Bugün ABD emperyalizminin Yunanistan kıyılarında kurduğu üslerden Türkiye'ye dönük tehditler artıyor. ABD, İsrail ve Yunan donanmaları, Doğu Akdeniz’de vatanımızı hedef alan tatbikatlar yapıyor. Komşumuz Suriye’yi bölen ABD ve İsrail, sınırımızda ‘Kürdistan’ adı altında ikinci bir İsrail devleti kurmak için çalışmalarına devam ediyor.”

Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polisi'nin bu tehditlere karşı koyacak güçte olduğunu belirterek, Çanakkale Zaferi’nin Fırat’ın doğusunda yapılacak zaferler için ilham kaynağı olacağını ifade etti:

“Şu anda gündemde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polisi'nin Demir Yumruğu var. ABD ve İsrail'in silahlandırdığı PYD/YPG, lafla değil, sadece silahla silahsızlandırılır. Çanakkale’deki kahramanlık, bugün de tarih sahnesinde yeniden canlanıyor. ABD ve İsrail'e Ege’de, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Filistin'de, Lübnan'da, Yemen'de, Hürmüz Boğazı'nda geçit yok! Çanakkale Zaferi, Fırat’ın doğusunda kazanılacak zaferlere ilham verecek.”