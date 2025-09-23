Perinçek’ten Erdoğan’a KKTC çağrısı: “Filistin ve KKTC’nin kardeştir”

Perinçek, mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tanınmasına yer vermesini talep etti.

“KIBRIS, BATMAYAN UÇAK GEMİSİDİR”

Perinçek, mektubunda KKTC’nin tanınmasının, Filistin Devleti’nin tanınması kadar önemli olduğunu vurguladı. Kıbrıs’ın stratejik konumuna dikkat çeken Perinçek, “Kıbrıs, Filistin ve Suriye dahil bütün Doğu Akdeniz’i kontrol eden, batmayan bir uçak gemisidir” dedi.

Kıbrıs’ın, ABD ve İsrail’in bölgedeki planları açısından stratejik bir mevzi olduğunu belirten Perinçek, Süveyş Kanalı ve Hürmüz Boğazı’ndan geçen enerji ve ticaret yollarının kontrolünde de kilit rol üstlendiğini ifade etti.

“BÖLGE SAVAŞININ OLASI NEDENİ”

Mektupta, ABD-İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Kesimi dörtlüsünün Noble Dina ve Nemesis adlı deniz tatbikatlarında hedefin Türkiye ve KKTC olduğunu belirten Perinçek, “Hedefleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Kıbrıs’tan çıkarmak, KKTC’yi yok etmek ve Doğu Akdeniz’in kaynaklarına el koymaktır” ifadelerini kullandı. Bu tehdidin caydırıcı bir kuvvetle karşılanmaması durumunda bölgesel bir savaşın tetiklenebileceğini söyledi.

“TEHDİTLERE KARŞI DİRENME KALESİ”

Perinçek, KKTC’nin yalnız Türkiye için değil; Rusya, Suriye, Filistin, Libya, Mısır, İran ve Çin dahil birçok ülke için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. KKTC’yi “ABD-İsrail merkezli tehditlere karşı direnme kalesi” olarak nitelendirdi.

“GÜÇLÜ MÜTTEFİKLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Türkiye’nin ABD-İsrail-Yunanistan üçlüsünün yoğun hazırlıklarıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Perinçek, bu tehdidin öncelikle milletin ve ordunun gücüyle bertaraf edileceğini, ancak caydırıcılık için güçlü müttefiklere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. KKTC’nin tanınmasının, bölge güvenliği açısından da elzem olduğunu vurguladı.

“FİLİSTİN VE KKTC KARDEŞTİR”

Perinçek, Erdoğan’a hitaben, “Filistin ve KKTC, Doğu Akdeniz’de ön cephe ülkeleri olarak kardeştirler. Türkiye onların ağabeyidir. Filistin yıkılırsa KKTC de yıkılır, KKTC yıkılırsa Filistin de yıkılır” dedi.

“BÜTÜN DEVLETLERE ESİN VERECEK”

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın BM kürsüsünden KKTC’nin devlet olarak tanınması çağrısı yapmasının, emperyalist tehditlere karşı güvenlik arayan tüm devletlere ilham vereceğini söyleyen Perinçek, “Bu, Türkiye’ye yakışan öncü bir sorumluluk olacaktır” ifadelerini kullandı.