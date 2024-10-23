Perinçek'ten Erdoğan'a net tavır çağrısı: Türkiye'nin mi, Atlantik'in mi tarafında?

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a açılım süreciyle ilgili "tarafınızı net olarak belli edin" çağrısı geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çıkışına CHP'den gelen desteği hatırlatan Perinçek "Erdoğan da yerini belletsin. Türkiye'nin tarafında mı? Yoksa Atlantikçilerin, Amerika ve İsrail'in tarafında mı?" ifadelerini kullandı.

Meclis'te çatısı altında CHP ve MHP'den bu pervasız açıklamalar yapıldı. Bu çıkışlar karşısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yalnızca "tarihi fırsat penceresi kişisel hırslara heba edilmesin" açıklaması geldi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise "milletimiz görüş açıklamanızı bekliyor" diyerek Cumhurbaşkanına çağrı yaptı:

"Sayın Tayyip Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyeti devletinin cumhurbaşkanı seçildiği zaman ettiği yemini hatırlatıyoruz. Cumhurbaşkanı da yeminini çiğniyor gibi, çiğniyor mu çiğnemiyor mu? Bunu sormak zorundayız. Herkes tavrını net olarak belirlesin. Herkes nerede görelim? Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da yerini belli etsin. Türkiye'nin tarafında mı? Yoksa Atlantikçilerin Amerika ve İsrail'in tarafında mı?"

Cumhur ittifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çıkışıyla CHP ile buluştuğuna dikkat çeken Perinçek, "Artık bu hükümet Türkiye yönetemez" dedi:

“Bu hükümet artık devam edemez. Yani Tayyip Erdoğan hükümeti bir kere paramparça oldu. Yani Tayyip Erdoğan nerede? Devlet Bahçeli nerede? Ve Devlet Bahçeli gitti, Özgür Özel'le buluştu. Peki, Tayyip Erdoğan o buluşmanın neresinde? O koalisyonun neresinde? Ve bu hükümet şu anda halk tarafından mahkum edilmektedir bu çizgi. Ve müthiş bir isyan vardır. Hem MHP'ye bir isyan vardır, hem AK Parti'ye isyan vardır ve o partilerin tabanlarında var. Zaten oyları baş aşağı gitmektedir. Dolayısıyla hükümet bu Devlet Bahçeli'nin çıkışından sonra Türkiye'yi yönetemez hale gelmektedir. "

Ulusal Kanal'daki Çıkış Yolu Programında konuşan Perinçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, devletin tekliğini hedef aldığını belirtti:

"Böyle bir genel başkan olur mu? Bu kadar Türkiye devletine, cumhuriyetine, halkına, milletine, Atatürk'e, toprak bütünlüğümüze, devletin tekliğine tekme vuran bir CHP Genel Başkanı olur mu? Devlet teklif ediyormuş.

Burada devlet teklif ediyorum dediği anda devlet teorisine göre aynı zamanda bir egemenlik teklif ediyor. Devletin devlet olması için bir silahlı güç olması lazım. Bir ordu teklif ediyorum. Yani bir toprak parçası teklif ediyor. Bir egemenlik teklif ediyor ve bir silahlı kuvvet teklif ediyor. Yani diyelim PKK'nın çapulcu silahlı gücü devletin askeri gücü olacak. Bunları teklif ediyorum, diyor."