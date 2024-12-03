Perinçek'ten Fidan'a: "ABD ve İsrail'in üzerini örtmek hükümete güveni sarsıyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Suriye'de bu aşamada dış müdahale yok" açıklamasını değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "ABD ve İsrail'in üzerini örtmek hükümete olan güveni sarsıyor" dedi.

Adnan Türkkan Adnan Türkkan
Perinçek'ten Fidan'a: "ABD ve İsrail'in üzerini örtmek hükümete güveni sarsıyor"
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Suriye’de bu aşamada dış müdahale yok” açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “ABD ve İsrail’in üzerini örtmek, hükümete olan güveni zedeler” dedi. Perinçek, “Halep bizimdir” söylemlerini, Türkiye’ye piyon rolü biçen açıklamalar olarak değerlendirdi.

Perinçek, Dışişleri Bakanı Fidan’ın açıklamasının gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek, "Bu tür açıklamalar üzüntü verici, çünkü gerçekleri yansıtmıyor. Halep meselesi üzerinden Türkiye’ye piyon rolü biçenler, ABD ve İsrail’in çıkarlarını gizlemeye çalışıyorlar," şeklinde konuştu.

Ayrıca, HTŞ'nin (Heyet Tahrir el-Şam) arkasında ABD ve İsrail’in olduğu gerçeğine dikkat çeken Perinçek, "Türk milleti bu durumu çok iyi biliyor, bu tür örtbas çabaları sadece güveni sarsar," dedi.

Ulusal Kanal’a konuşan Perinçek, ABD ve İsrail’in bu savaşta kazanamayacağını belirterek, “Türkiye de bölgede önemli bir yer alacaktır” diye vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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