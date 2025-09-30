Perinçek'ten, Trump’ın Gazze planına tepki: "Ya ABD'nin dostusunuz ya Filistin'in"

Perinçek, açıklamasında özetle şunları söyledi: Trump-Netanyahu’nun 20 maddelik planı, Hamas’ın tasfiyesi ve Filistin’in silahsızlandırılmasını amaçlamaktadır. Hamas’ın tasfiyesi, Filistin devleti için silahı olmayan bir yapı anlamına gelir; silahı yoksa, fiilen devlet de yoktur. Perinçek, Filistin halkının bugüne kadar elde ettiği kazanımların büyük kısmının silahlı mücadele sayesinde olduğunu vurguladı ve “İsrail, Gazze’yi teslim alamadıysa bunun nedeni Filistin’in silahlı direnişidir” dedi.

“PLAN HUKUKA VE İNSANLIĞA AYKIRIDIR”

Perinçek, planın Filistin halkını “İsrail’in kölesi” hâline getirme riskine işaret ederek, planın hukuk, insanlık ve ahlakla bağdaşmadığını, soykırım yapanların soykırıma uğrayan milletin kaderini belirlemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca planın bölgesel sonuçlarına dikkat çekerek, ABD ve İsrail’i bölge için bir tehdit unsuru olarak nitelendirdi; Türkiye’nin hükümetinin planı desteklemesinin samimiyetsizliğe işaret ettiğini savundu.

“YA ABD’NİN DOSTUSUNUZ YA FİLİSTİN’İN”

Perinçek, Trump’ın dostluğunun Filistin dostluğu ile bağdaşmayacağını ifade ederek, “Ya ABD emperyalizminin dostusunuz ya da Filistin’in dostusunuz” mesajını verdi. Planın yalnızca Gazze’yi değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) statüsünü de zayıflatma potansiyeli taşıdığını öne sürerek, “Filistin düştüğünde KKTC de düşer” değerlendirmesinde bulundu.

“HAMAS MASA BAŞI PLANLARLA TASFİYE EDİLEMEZ”

Perinçek, planın vaat ettiği kazanımların aslında İsrail silahına teslimiyet olduğunu iddia etti ve Hamas’ın masa başı planlarla tasfiye edilemeyeceğini; Hamas’ın Filistin halkının direnişiyle var olduğunu, kağıt üzerinde kaldığını söylemenin gerçekçi olmadığını vurguladı.