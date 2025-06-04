Perinçek'ten Ulusal Kanal için imece çağrısı: “Yolumuzu birlikte aydınlatacağız”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'ın TÜRKSAT’a olan 15 milyon TL’lik borcu için halktan destek istedi. 30 Haziran’a kadar sürecek olan kampanyaya tüm yurttaşları davet eden Perinçek, “Ulusal Kanal kanatlanacak ve uçacak. Biz de o uçma enerjisini vereceğiz” dedi.

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Perinçek'ten Ulusal Kanal için imece çağrısı: “Yolumuzu birlikte aydınlatacağız”
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Ulusal Kanal’ın yayın hayatına devam edebilmesi için başlatılan imece kampanyasına destekler büyüyor. “Çıkış Yolu” programında konuşan Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’ın Türkiye için taşıdığı önemi vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kolları sıvıyoruz. Bin lirası olan bin lira, on bin lirası olan on bin lira verecek. Yüz bini olan yüz bin, bir milyonu olan bir milyon verecek. Kim ne verebiliyorsa onu koyacak.”

Perinçek, kanalın TÜRKSAT’a ödemesi gereken 15 milyon TL’lik borcun hep birlikte aşılacağını vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

“Ulusal Kanal yolumuzu aydınlatıyor. İşte biz de o yolun kararmaması için bu kampanyaya omuz veriyoruz. Yolun erenleri, sefirleri ve yoluna düşen herkes bu imecede bir araya gelecek.”

Ulusal Kanal’ın dijital yayıncılıktaki başarısına da dikkat çeken Perinçek, kanalın Türkiye’yi uluslararası medya rekabetinde üst sıralara taşıdığını belirtti:

“Ulusal Kanal şu anda dünya yarışında 5’inci sırada yer alıyor. Birinci olma ihtimali de var. Dolayısıyla biz yığılan, düşen bir kanalı ayağa kaldırmıyoruz. Bu bir destek değil, bir sıçrayışa katkı. Ulusal Kanal zaten gidiyor, biz onu kanatlandıracağız.”

Vatandaşlara seslenen Perinçek, 30 Haziran tarihine kadar sürecek kampanyanın bir dayanışma örneği olduğunu vurguladı:

“Vererek yolumuzu açıyoruz, vererek aydınlatıyoruz. Alın terimizle, emeğimizle oluşturduğumuz değerleri bu yolun ışığına dönüştürüyoruz. Hep birlikte bu hedefi tamamlayıp kutlayacağız.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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