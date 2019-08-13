Gökyüzünde göktaşı yağmuru yaşandı. Perseid adı verilen olay Türkiye'den de izlendi.

Yıldızlar peş peşe kaydı. Doğa rengarenk ışıklarla aydınlandı...



Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğunu yaşandı.



Perseid adı verilen doğa olayı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gözlendi.



Meteor yağmuru, Uşak'ın Eşme ilçesinde bulunan Firigyalılar'ın dini merkezleri arasındaki Mesotimolos antik kentinden de izlendi.



Ziyaretçiler gece yarısı saatte yaklaşık 60 ila 80 arasındaki göktaşını çıplak gözle görme imkanı bulurken, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluştu.





ulusal.com.tr