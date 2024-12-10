Pes dedirten o olay: Binlerce yıllık tarihe ihanet

Antalya'da bir kişi, tarih ve doğanın iç içe geçtiği ilçelerden Demre’de binlerce yıllık tarihi kaya mezarın önüne kaçak ev yaptı. Kaya mezarın görünümünü engelleyen evin kaldırılması için Demre Belediyesi tarafından gönderilen tebligata rağmen karar uygulanmadı.

Sude İnak Sude İnak
Pes dedirten o olay: Binlerce yıllık tarihe ihanet
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Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya’nın Demre ilçesi, hem tarihi hem kültürel güzellikleriyle turistlerin cazibe merkezlerinden biri.Uzun yıllar Likya Uygarlığı ve Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü, tarihi M.Ö. 5’inci yüzyıla kadar uzanan ilçe, açık hava müzesi gibi. İlçenin birçok yerinde bulunan lahit ve kaya mezarları ise tahrip edilmiş durumda.

Ancak bazı noktalarda bulunan binlerce yıllık lahitler, evlerin bahçelerinde kalmış. Kaleüçağız Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesinde kalan lahdin yanında el arabası, tahta kapılar olduğu görüldü.

Yine aynı mahallede bulunan bir otoparkın içerisindeki lahdin etrafı saksılara dikilen çiçeklerle çevrilirken, üstünden elektrik kablosu geçirilen lahdin yanına ise kullanılmayan eşyalar istiflendi.

İlçenin bir başka noktasında ise tarihi lahitlerin zeytin ağaçlarının ortasında kaldığı, yakınında bulunan kaya mezarlarının ise tahrip edildiği görüldü.

Demre Belediyesi’nin evin kaldırılmasına yönelik yaptığı tebligatlara rağmen kaya mezarın görünüşünü engelleyen ev kaldırılmadı.Konuya ilişkin bilgi veren Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, “Biz kendisine gereken yazıyı yazdık. 2-3 defa tebliğ etmemize rağmen arkadaşımız yapıyı kaldırmadı. Biz yoldan geçenlerin sağlı sollu lahitleri görmesini, ilçemizin tarihinin ön plana çıkmasını istiyoruz.

Yazılı tebliğ ile hareket ediyoruz. Kanun ve prosedürlerin sonucunda en kısa sürede orası kaldırılacaktır" dedi.

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