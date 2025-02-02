Peş Peşe depremler! Yunanistan acil toplantı kararı aldı
Yunanistan’ın turizm adası Santorini’de art arda meydana gelen depremler, hükümeti alarma geçirdi. Başbakan Kyriakos Miçotakis, sarsıntıların ardından acil toplantı kararı aldı.
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Yunan hükümeti, depremlere karşı alınacak tedbirleri belirlemek üzere bir araya geldi.
Toplantıya, Yunanistan İklim Krizi, Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitris Houpis ile Deprem Planlama ve Koruma Örgütü'nden (OASP) profesörler Efthymios Lekkas ve Kostas Papazachos'un da aralarında bulunduğu uzmanlar katıldı.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, depremlerin volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıklarken, Santorini açıklarında son 48 saat içinde 200’den fazla sarsıntı meydana geldiği bildirildi. Artan deprem hareketliliği nedeniyle Santorini ve Amorgos’taki okullarda eğitime ara verildi.