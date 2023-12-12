Peynir Fiyatları 2 Yılda 4 Kat Arttı

Süt yağı yerine başka yağlar kullanılıyor, zararlı madde ekleniyor, süt tozu kullanarak kalitesi düşürülüyor. Peynirdeki hileler saymakla bitmiyor. Vatandaşın sağlığı ile oynanıyor.



Sektör temsilcileri Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı olan markaların tercih edilmesi ve ucuz ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.



