Peynir Fiyatları 2 Yılda 4 Kat Arttı
Son 2 yıl içinde peynir fiyatları hızla yükselişe geçti. Artık piyasada 200 liranın altında peynir bulmak zorlaştı. Bu yüzden sektör temsilcileri uyarıyor. Her üründe olabileceği gibi peynirde de taklit ve tağşiş ürünlere dikkat.
Süt yağı yerine başka yağlar kullanılıyor, zararlı madde ekleniyor, süt tozu kullanarak kalitesi düşürülüyor. Peynirdeki hileler saymakla bitmiyor. Vatandaşın sağlığı ile oynanıyor.
Sektör temsilcileri Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı olan markaların tercih edilmesi ve ucuz ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.