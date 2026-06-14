Pezeşkiyan'dan dünyayı sallayan "12 Günlük Savaş" açıklaması! İsrail ve ABD'ye sert mesaj

Resmi IRNA haber ajansının aktardığı mesajda Pezeşkiyan, dikey askeri baskılara karşı İran halkının gösterdiği "birlik, dayanıklılık ve direnişi" en üst düzeyde övdü.

"ULUSAL DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ OLDU"

Yaşanan büyük askeri çatışmayı "ulusal dayanışmanın bir sembolü" olarak nitelendiren İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş sırasında hayatını kaybeden üst düzey askeri liderleri, nükleer bilim insanlarını, siyasetçileri ve sivilleri anarak konuşmasına başladı. İsrail hükümetinin ve stratejik ortaklarının planlarının sahada çöktüğünü belirten Pezeşkiyan, batılı güçlerin dikey analiz hatası yaptığını savundu.

"HAMANEY VE ORDUNUN HAZIRLIĞI SAYESİNDE ATEŞKESİ KABUL ETTİLER"

İranlı lider, Tel Aviv yönetiminin üst düzey askeri isimlere ve stratejik öneme sahip tesislere yönelik dikey saldırıların İran halkını zayıflatacağı, ülkeyi içten istikrarsızlaştıracağı yönünde çok yanlış bir hesap yaptığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran halkının gösterdiği sarsılmaz birlik ve direniş, merhum lider Ali Hamaney ile birlikte silahlı kuvvetlerimizin operasyonel hazırlığı sayesinde İsrail’in stratejik hedeflerine ulaşmasını kesin olarak engelledi. Direniş ekseninin bu kararlı duruşu, saldırgan tarafı sonunda ateşkesi kabul etmek zorunda bıraktı."

12 GÜNLÜK KANLI SAVAŞTA NE OLMUŞTU?

Topyekun bir savaşın eşiğine getiren süreç, geçtiğimiz yıl 13 Haziran’da İsrail’in İran topraklarına dikey ve sürpriz bir hava saldırısı düzenlemesiyle fitillenmişti. İlk dalga saldırılarda İran'ın komuta kademesindeki üst düzey askeri liderleri, nükleer programın mimarı olan bilim insanları, siyasetçiler ve çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetmişti.

Krizin tırmanmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri de (ABD) askeri olarak çatışmaya dahil olmuş; İran’ın en stratejik nükleer merkezleri olarak bilinen Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerini ağır bombardımanlarla hedef almıştı. Bölgesel yıkıma yol açan bu yoğun ve geniş çaplı dikey çatışmalar, uluslararası diplomasinin devreye girmesiyle 24 Haziran’da ilan edilen ateşkesle resmen sona ermişti.